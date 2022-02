Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schwerer Unfall mit Verletzten

Bad Langensalza (ots)

Am Montag um 15.50 Uhr ereignete sich ein folgenschwerer Verkehrsunfall in Bad Langensalza. Ein Lkw mit Anhänger befuhr den Illebener Weg, um weiter in die Tonnaer Straße nach links einzubiegen. Neben dem Lkw nutze eine 59-jährige Frau mit ihrer 88-jährigen Mutter den Gehweg in gleicher Richtung, wie der Lkw fuhr. Durch den Abbiegevorgang ragte der Anhänger des Lkw kurzzeitig in den Bereich des Gehwegs und erfasste die 88-Jährige in ihrem Rollstuhl. Dieser verhakte sich an einer Einstiegshilfe des Anhängers und riss die Frau mit sich, sodass sie sich schwer, aber nicht lebensbedrohlich, verletzte. Die 59-Jährige versuchte ihre Mutter festzuhalten und verletzte sich dabei leicht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell