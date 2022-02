Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mit dem Schrecken davongekommen

Arenshausen (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es im Birkenweg in Arenshausen zu einer starken Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus. Auch ein Rauchmelder war aus der betreffenden Wohnung zu hören. Die eintreffenden Einsatzkräfte konnten sich erst durch das Aufbrechen der Wohnungstür Zutritt zum vermeintlichen Brandort verschaffen. In der Wohnung hielt sich niemand auf. Die Rauchentwicklung war auf angebranntes Essen auf einem Herd zurückzuführen. Ein Wohnungsinhaber hatte vergessen den Herd nach der Zubereitung von Essen abzustellen. Alle Bewohner des Mehrfamilienhauses kamen mit dem Schrecken davon.

