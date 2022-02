Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto auf Abwegen - Fahrerin verletzt

Küllstedt (ots)

Am Mittwochabend befuhr die 60-jährige Fahrerin eines Kia die Ortsverbindungsstraße zwischen Kefferhausen und Küllstedt. In einer Linkskurve kam sie mit ihrem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte einige Meter über ein Feld. Erst an einer Baumgruppe wurde die Fahrt gestoppt. Durch den Aufprall verletzte sich die Fahrerin leicht. Das Auto musste mit einem Abschleppdienst geborgen werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell