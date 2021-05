Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kradfahrer bei VU getötet. (Nachtragsmeldung)

Möhnesee (ots)

Am Donnerstagnachmittag gegen 14:25 Uhr kam es zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Krad. Ein 21 jähriger Pkw-Fahrer aus Arnsberg befuhr die B 516 aus Richtung Osten kommend in westliche Fahrtrichtung. Ein 65 jähriger Kradfahrer aus Menden, befuhr die B 516 in gleicher Richtung hinter dem Pkw. In Höhe der Kreuzung Im Grund beabsichtigt der Pkw-Fahrer nach links, in Fahrtrichtung Günne abzubiegen. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Motorradfahrer trotz doppelt durchgezogener Linie auf der Fahrbahn, zum Überholen angesetzt. Im Abbiegevorgang kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Hierbei zog sich der Motorradfahrer lebensgefährliche Verletzungen zu. Er wurde durch einen Rettungswagen einem Soester Krankenhaus zugeführt, wo er kurz darauf verstarb. Die B516 war für die Dauer der umfangreichen Unfallaufnahme in Höhe der Unfallstelle gesperrt. Die Sperrung wurde um 18:45 Uhr aufgehoben.(bv)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell