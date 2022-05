Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Krankenschwester mit Messer angegriffen + Rollerfahrer verletzt Fußgänger am Arm und türmt + Auf Schulgelände entblößt

Friedberg (ots)

Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 10.05.2022

+++

Büdingen: Krankenschwester mit Messer angegriffen

Im Mathilden-Hospital ist in der Nacht zu Dienstag (10.05.2022) eine Krankenschwester durch einen Unbekannten angegriffen und mit einem Messer verletzt worden. Der Täter flüchtete. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet mögliche Zeugen, die Angaben zur Tat machen können, sich unter Tel. 06042/96480 zu melden.

Was war geschehen?

Nach bisherigen Erkenntnissen war die Geschädigte wenige Minuten nach 3 Uhr im Erdgeschoss unterwegs in Richtung Notaufnahme. Nahe der Endoskopie sei ihr plötzlich ein etwa 170 bis 180 cm großer Mann mit schwarzer Kappe und dunkler Jacke entgegen gekommen. Dieser soll ein Messer gezückt - und mit osteuropäischem Akzent geäußert haben: "Du haben nix gesehen!" Mit dem Messer soll er die 57-Jährige dann am Arm verletzt haben und anschließend in Richtung Treppenhaus / Seitenausgang geflüchtet sein. Arbeitskollegen der Geschädigten hatten die glücklicherweise wohl nur oberflächliche Schnittverletzung am Unterarm direkt vor Ort versorgt.

Mehrere Polizeibeamte suchten noch in der Nacht nach dem flüchtigen Täter, bislang jedoch ohne Erfolg.

Die Ermittler fragen: Wem ist die beschriebene Person vor oder nach der Tat begegnet? Hatte jemand das Geschehen beobachten können? Wer kann anderweitig Angaben zur Identität des noch unbekannten Täters machen?

+++

Ortenberg: Rollerfahrer verletzt Fußgänger am Arm und türmt

Gegen 18.50 Uhr am Freitagabend (06.05.2022) war ein 62-jähriger Spaziergänger in der Straße "Am Bahnhof", nahe der Fußgängerbrücke über die Nidder, unterwegs in Richtung Sudetenstraße, als ihm auf dem für Kraftfahrzeuge gesperrten Weg ein mit zwei Personen besetzter Motorroller entgegenkam. Der Fahrer hupte und fuhr derart nah an dem Passanten vorbei, dass das Kleinkraftrad diesen streifte. Der 62-Jährige wurde dabei an Ellenbogen und Unterarm verletzt. Ohne anzuhalten brauste der Roller dann in Richtung Wilhelm-Leuschner-Straße davon. Rettungskräfte brachten den Geschädigten zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Der Unfallhergang war von mehreren Zeugen beobachtet worden.

Nun ermittelt die Polizei, unter anderem wegen Verkehrsunfallflucht, und bittet um Hinweise auf das flüchtige Zweirad sowie dessen Nutzer unter Tel. 06042/96480.

Es soll sich um einen schwarz-silbernen Motorroller mit grünem Versicherungskennzeichen handeln (ähnlich des Modells Speedfight"), auf dessen hinterer Seitenverkleidung sternschnuppen- und feuerballförmige Aufkleber angebracht waren. Bei dem Fahrer soll es sich um einen etwa 15-jährigen Jugendlichen handeln, der einen schwarzen Helm mit Visier, sowie eine schwarze Jacke, eine lange Hose und dunkle Schuhe getragen hatte. Die Mitfahrerin war bekleidet mit einem pinken Kapuzenpulli, einer grauen Jacke und Jeans. Sie trug einen silbergrauen Helm mit Visier und hatte ihre langen, blonden Haare zu einem Pferdeschwanz gebunden.

+++

Friedberg: Auf Schulgelände entblößt

Am Montagnachmittag bemerkte gegen 13.30 Uhr eine Lehrerin der Schule in der Friedberger Friedensstraße einen Mann, der sich auf eine Wiese des Schulgeländes gelegt hatte und dort mit heruntergelassener Hose an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Die Geschädigte, die die Schule zusammen mit zwei Schülern verlassen hatte, brachte die Kinder außer Sichtweite und sorgte dafür, dass der Beschuldigte des Geländes verwiesen wurde. Dann verständigte man die Polizei, die den Exhibitionisten kurz darauf antraf und erst einmal mit auf die Wache nahm.

Aufgrund Erregung öffentlichen Ärgernisses leiteten die Beamten ein Strafverfahren ein. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft entließ man den 38-Jährigen nach der Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen.

+++

