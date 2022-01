Polizei Mettmann

POL-ME: 24-Jähriger bei Küchenbrand verletzt - Monheim am Rhein - 2201065

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Dienstagnachmittag (11. Januar 2022) kam es zu einem Küchenbrand in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Tempelhofer Straße in Monheim am Rhein. Der 24-jährige Wohnungsmieter wurde hierbei verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Das war geschehen:

Gegen 16:30 Uhr bemerkten Anwohner eines Mehrfamilienhauses der Tempelhofer Straße 3 in Monheim am Rhein einen Brandausbruch in einer Wohnung im ersten Obergeschoss des Hauses. Sie informierten die Feuerwehr, die sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten verschaffen musste. Die Einsatzkräfte stellten einen Brand in der Küche der Wohnung fest und löschten diesen zeitnah. Trotz des schnellen Eingreifens konnte nicht verhindert werden, dass sowohl die Küche als auch der übrige Wohnbereich durch den Brand sowie die daraus resultierende Rußbildung stark beschädigt wurde.

Der 24-jährige Wohnungsmieter wurde mit leichten Verletzungen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung. Die Beamten schätzen den entstandenen Gesamtsachschaden auf circa 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell