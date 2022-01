Polizei Mettmann

POL-ME: Mit 1,64 Promille unterwegs - Hilden - 2201066

Mettmann (ots)

Im Rahmen einer Streifenfahrt fiel Beamtinnen und Beamten der Wache Hilden am Dienstagabend (11. Januar 2021) gegen 19.40 Uhr ein schwarzer VW Passat auf der Berliner Straße/ Gerresheimer Straße in Hilden auf, der immer wieder in den Gegenverkehr geriet.

Die Polizistinnen und Polizisten hielten den Mann, einen 52-jährigen Krefelder an, um ihn zu kontrollieren. Der Mann zeigte erste Ausfallerscheinungen und musste sich immer wieder am Pkw festhalten. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,64 Promille (0,82 mg/l). Zudem fanden die Beamtinnen und Beamten Utensilien zum Konsumieren von Drogen im Auto finden.

Der Mann wurde zur Blutprobenentnahme auf die Wache nach Hilden gebracht. Dort verhielt er sich den Beamtinnen und Beamten gegenüber unkooperativ und aggressiv. Er beleidigte Polizistinnen und Polizisten immer wieder und versuchte, sie anzugreifen.

Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet, unter anderem wegen Fahren unter Alkoholeinfluss, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Der Führerschein wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

