Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Hängender Spiegel + Diebstahl von Katalysator + Trekkingrad entwendet + Durchtrenntes Schloss zurückgelassen + Unfall mit zwei Schwerverletzten + Diebe in Rohbau

Friedberg (ots)

Bad Vilbel: Hängender Spiegel

Etwa 150 Euro beträgt der Schaden, den ein unbekannter Autofahrer an einem grünen Nissan hinterließ. Der Serena stand am Donnerstag (5. Mai) zwischen 9.05 und 10.05 Uhr in der Straße Am Hainwinkel. Als die Halterin zurückkehrte, bemerkte sie einen runterhängenden Außenspiegel. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Die Polizei in Bad Vilbel bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06101/54600).

Karben- Okarben: Diebstahl von Katalysator

Aus einem geparkten grauen Mazda bauten Unbekannte zwischen 18 Uhr am Mittwoch (4. Mai) und 10 Uhr am Donnerstag den Katalysator aus und verursachten damit einen Schaden von etwa 1200 Euro. Die Polizei in Bad Vilbel (Telefonnummer 06101/54600) bittet um Hinweise: Wem sind im Tatzeitraum in der Straße Am Spitzacker verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Karben- Groß-Karben: Trekkingrad entwendet

Vom Grundstück eines Einfamilienhauses entwendeten Unbekannte ein Pegasus-Fahrrad im Wert von etwa 1300 Euro. Das schwarze, angeschlossene Rad kam zwischen Mittwoch und Donnerstag (5. Mai), 17 bis 9 Uhr, in der Straße Am Park abhanden. Die Polizei in Bad Vilbel bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06101/54600).

Butzbach: Durchtrenntes Schloss zurückgelassen

Ein Fahrradbesitzer fand am Donnerstag (5. Mai) um 16 Uhr nur noch sein durchtrenntes Schloss an der Laterne vor, an der er gegen 11 Uhr sein orangefarbenes Mountainbike angeschlossen hatte. Diebe nahmen das 3500 Euro wertvolle Propain-Rad am Schloßplatz an sich und ließen das etwa 30 Euro teure und zerstörte Schloss zurück. Die Polizei in Butzbach bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06033/7043-4011).

Nidda: Unfall mit zwei Schwerverletzten

Auf der Hindenburgstraße geriet am Donnerstag (5. Mai) ein 41-Jähriger aus Nidda auf dem Weg nach Harb in einem Seat in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er gegen 18.10 Uhr mit einem entgegenkommenden 69-jährigen Melsunger, der in einem Jeep unterwegs war. Beide Fahrer verletzten sich bei dem Zusammenstoß schwer und kamen jeweils mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, die Schäden dürften einem Totalschaden entsprechen: Am Seat schätzten die aufnehmenden Beamten den Schaden auf 17.000 Euro, beim Jeep auf 19.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Straße komplett gesperrt. Ersten Erkenntnissen zufolge war der 41-Jährige aufgrund von Alkoholkonsum vermutlich nicht mehr fahrtauglich, die Ermittlungen dauern an. Zeugen des Unfalls, die sich noch nicht bei der Polizei gemeldet haben, werden gebeten, sich an die Büdinger Polizei zu wenden (Telefonnummer 06042/96480).

Bad Vilbel: Diebe in Rohbau

Aus einem noch im Rohbau befindlichen Mehrfamilienhaus in der Paul-Ehrlich-Straße entwendeten Diebe zwischen 16 Uhr am Mittwoch (4. Mai) und 7.15 Uhr am Donnerstag unter anderem Parkett, Fußleisten, und Werkzeug. Der Wert des Diebesguts steht noch nicht abschließend fest. Die Polizei in Bad Vilbel (Telefonnummer 06101/54600) bittet um Zeugenhinweise: Wer hat im genannten Zeitraum Personen beim Verladen des Diebesguts beobachtet? Wem ist in diesem Zusammenhang ein verdächtiges Fahrzeug aufgefallen?

Yasmine Hirsch

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell