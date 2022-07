LPI-GTH: Verkehrskontrolle

Sülzenbrücken (Ilmkreis) (ots) - Am Freitagmorgen erstattete ein 45-Jähriger Mann Anzeige bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau, weil zum wiederholten Mal die Bremsen seines VW, welcher an seiner Wohnanschrift Zum Wachsenburgblick in Sülzenbrücken abgeparkt war, mit einer fettigen Substanz eingeschmiert waren. Da durch das Aufbringen der fettigen Substanz möglicherweise die Bremswirkung beeinträchtigt wird, hat die ...

mehr