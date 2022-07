Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannter entreißt 72-Jährigem die Tasche und flüchtet auf Fahrrad: Polizei bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Kassel-Nord: Ein bislang unbekannter Täter hat am späten Mittwochabend einem 72-Jährigen in der Rothfelsstraße die Bauchtasche mitsamt Haustürschlüssel entrissen und ist anschließend auf einem Fahrrad geflüchtet. Da der Bestohlene auf Medikamente angewiesen ist und wegen des Diebstahls zunächst nicht mehr in seine Wohnung kam, musste er im weiteren Verlauf vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Fahndung nach dem Täter führte bislang nicht zum Erfolg, weshalb die Kasseler Polizei um Hinweise von Zeugen auf den Unbekannten bittet.

Die Tat hatte sich gestern, kurz vor Mitternacht, in der Rothfelsstraße, unweit der Bunsenstraße, in der Kasseler Nordstadt ereignet. Ein Passant war auf den bestohlenen Senior aufmerksam geworden und hatte daraufhin die Polizei alarmiert. Wie der 72-Jährige gegenüber der eingesetzten Streife des Polizeireviers Nord angab, hatte sich der spätere Täter bereits mit dem Fahrrad angenähert. Dieses stellte er dann offenbar ab, näherte sich dem Opfer von hinten und entriss diesem plötzlich die Bauchtasche, die dadurch abriss. Mit der Tasche, in der sich neben dem Hausschlüssel auch Bargeld, ein Handy und Ausweispapiere befanden, ergriff der Unbekannte auf dem Fahrrad die Flucht nach links in die Bunsenstraße Richtung stadtauswärts.

Es soll sich um einen ca. 1,70 bis 1,80 Meter großen, muskulösen Mann mit kurzen dunklen Haaren mit Seitenscheitel gehandelt haben, der ein helles Muskelshirt und dunkle Shorts trug.

Die weiteren Ermittlungen werden von der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Polizei in Kassel.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell