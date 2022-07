POL-LB: Herrenberg: Räuberische Erpressung in Bahn

Ludwigsburg (ots) - Am Montag gegen 16:45 Uhr kam es in Ludwigsburg-Hoheneck zu einem Auffahrunfall. Eine 37-jährige VW-Fahrerin hielt in der Heimengasse im Einmündungsbereich zur Landesstraße 1129 an einem Stoppschild und wollte in der Folge nach rechts in Richtung Freiberg am Neckar abbiegen. Vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit fuhr ein bislang unbekannter ...

