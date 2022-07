Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg - Hoheneck: Unfallbeteiligter Motorradfahrer gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Montag gegen 16:45 Uhr kam es in Ludwigsburg-Hoheneck zu einem Auffahrunfall. Eine 37-jährige VW-Fahrerin hielt in der Heimengasse im Einmündungsbereich zur Landesstraße 1129 an einem Stoppschild und wollte in der Folge nach rechts in Richtung Freiberg am Neckar abbiegen. Vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit fuhr ein bislang unbekannter Motorradfahrer in das Heck ihres PKW. Nachdem beide Verkehrsteilnehmer keine Schäden an ihren Fahrzeugen feststellen konnten, fuhren sie weiter. Erst zu Hause konnte die 37-Jährige einen Schaden von rund 1.500 Euro an ihrem VW feststellen. Der unfallbeteiligte Motorradfahrer sowie Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ludwigsburg, Tel.: 07141 18-5353, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell