Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar - Hochberg: Pkw-Fahrer mit über drei Promille am Steuer

Ludwigsburg (ots)

Bei einer stationären Verkehrskontrolle am Montag in Hochberg, wurden Polizeibeamte des Polizeireviers Kornwestheim gegen 20:15 Uhr auf einen sichtlich alkoholisierten VW-Fahrer aufmerksam. Der 51-Jährige war gemeinsam mit seinem 15-jährigen Sohn von Hochdorf in Richtung Hochberg unterwegs. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von rund drei Promille. Der 51-Jährige musste sich in der Folge einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und er muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.

