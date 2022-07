Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar - Geisingen: Fahrrad aus Kellerraum entwendet

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Sonntag 11:30 Uhr und Montag 06:00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter ein in einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses im Blumenweg in Geisingen abgestelltes Hybridrad. Das Fahrrad hatte einen Wert von rund 2.900 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0, in Verbindung zu setzen.

