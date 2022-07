Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Brand an Markgröninger Grundschule

Ludwigsburg (ots)

Am Montagabend gegen 18.30 Uhr wurde zunächst ein brennender Fahrradunterstand auf dem Schulgelände der Landern-Grundschule in Markgröningen gemeldet. Vor Ort konnte festgestellt, dass es sich um das Materiallager der Schule handelt, welches sich am Rande des Schulhofes befindet. Im Materialraum waren Mülltonnen, alte Gymnastikmatten und Holzpaletten gelagert, welche zur genannten Zeit in Brand gerieten. Zur Brandursache hat das Polizeirevier Vaihingen/ Enz die Ermittlungen aufgenommen. Der Gesamtschaden dürfte im niedrigen fünfstelligen Bereich liegen. Für das Schulgebäude an sich bestand aufgrund der Entfernung keine Gefahr. Zu Personenschäden kam es ebenfalls nicht.

