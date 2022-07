Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Calw/Renningen: Geschädigten und Zeugen nach Fahrmanöver auf B 295 gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Montag gegen 08:30 Uhr fuhr ein 40-jähriger Peugeot-Lenker auf der Bundesstraße 295 von Calw in Richtung Leonberg. Bereits am Kreisverkehr bei Neuhengstett wurden Zeugen auf seine auffällige Fahrweise aufmerksam. Mehrfach kam der Pkw während der Fahrt nach rechts von der Fahrbahn ab, streifte die Leitplanken und geriet auf die Gegenfahrbahn. Hierdurch soll es zu einer Gefährdung mehrerer bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer sowie zu einem Zusammenstoß mit einem roten Fahrzeug gekommen sein. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen konnte der Fahrzeuglenker auf Höhe des Naturtheaters bei Renningen kontrolliert werden. Er stand mutmaßlich unter Alkoholeinfluss, musste sich in der Folge einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und es wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen ihn ermittelt. Geschädigte und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leonberg, Tel.: 07152 605-0, zu melden.

