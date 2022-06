Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Versuchtes Tötungsdelikt

Ludwigshafen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Nachtrag zur Pressemeldung vom 16.06.2022 https://s.rlp.de/WpfAi

Am Donnerstagabend (16.06.2022), gegen 20:20 Uhr, kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Mitgliedern zweier Familien an einem Schnellrestaurant in der Bruchwiesenstraße. Im Verlauf der Auseinandersetzung kamen ein 24-Jähriger und ein 20-Jähriger (ebenfalls Mitglieder einer der Familien) an das Schnellrestaurant gefahren und schossen mit Softair- und Reizgaswaffen in die Richtung der anderen Familie. Anschließend soll ein 29-Jähriger aus der angegriffenen Familie mit einem Messer auf den 20-Jährigen eingestochen haben. Als der Vater des 20-jährigen seinen Sohn ins Krankenhaus fahren wollte, verletzte er beim Rangieren eine Person leicht.

Der 20-Jährige erlitt durch den Messerangriff schwere Verletzungen und musste in einem Krankenhaus notoperiert werden. Es besteht keine Lebensgefahr.

Der 29-Jährige, welcher den 20-Jährigen mit einem Messer angegriffen haben soll, wurde unmittelbar nach der Tat vorläufig festgenommen. Er wurde heute dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Verdachtes des versuchten Totschlages. Der Beschuldigte, welcher sich nicht zur Sache äußerte, kam anschließend in eine Justizvollzugsanstalt.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal und der Kriminalpolizei Ludwigshafen dauern weiter an. Bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen wurde eine Ermittlungsgruppe gebildet.

Polizei und Staatsanwaltschaft bitten zur Aufklärung des genauen Tatablaufes, um Hinweise aus der Bevölkerung. Insbesondere Zeuginnen und Zeugen der Vorfälle werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

