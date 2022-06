Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - 33-Jähriger im Park ausgeraubt - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Ein 33-Jähriger sonnte sich am Donnerstag, den 16.06.2022, gegen 14 Uhr in einer Parkanlage in der Erich-Reimann-Straße, als er von einem Unbekannten angesprochen und um Geld gebeten wurde. Der 33-Jährige gab an kein Geld dabei zu haben, woraufhin der Unbekannte nach dessen Tasche griff und ca. 350 EUR Bargeld aus der Geldbörse entnahm. Der Bestohlene wollte den Unbekannten hieran hindern und es kam zum Gerangel zwischen beiden, woraufhin der Räuber ihm drohte und anschließend mit dem Bargeld in unbekannte Richtung flüchtete. Er wird als 20-30 Jahre alt und 180-185 cm groß beschrieben, trug während der Tat eine kurze beige Hose und hatte einen schwarz-roten Rucksack dabei.

Wer kann Angaben zum Täter machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

