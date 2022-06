POL-PPRP: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt, Pkw-Fahrerin flüchtet

Ludwigshafen-Mitte (ots) - Am Mittwochabend, den 15.06.2022, gegen 18:30 Uhr befuhr eine Fahrzeugführerin mit ihrem PKW die Berliner Straße aus Richtung Wredestraße kommend in Fahrtrichtung Wörthstraße. An der Kreuzung Berliner Straße, Wörthstraße fuhr sie aus bislang nicht geklärten Gründen, gegen einen dort am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW. In Folge touchierte sie einen Absperrpfosten, sowie ein ...

mehr