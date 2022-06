Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit Flucht

Ludwigshafen-Mitte (ots)

Am Mittwochabend, den 15.06.2022, gegen 18:30 Uhr befuhr eine Fahrzeugführerin mit ihrem PKW die Berliner Straße aus Richtung Wredestraße kommend in Fahrtrichtung Wörthstraße. An der Kreuzung Berliner Straße, Wörthstraße fuhr sie aus bislang nicht geklärten Gründen, gegen einen dort am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW. In Folge touchierte sie einen Absperrpfosten, sowie ein Verkehrsschild auf einem Gehweg und fuhr daraufhin noch gegen das Heck eines dort abgestellten PKW. Im Anschluss stieg sie aus und flüchtete mit einem kleinen, weißen Hund fußläufig von der Unfallörtlichkeit in Richtung Bleichstraße. Der Vorfall konnte durch zwei Unfallzeugen beobachtet werden. Das Tatfahrzeug wurde polizeilich sichergestellt. Zu späterem Zeitpunkt meldete sich die Unfallverursacherin telefonisch bei der hiesigen Dienststelle. Es entstanden Schäden in Höhe von ca. 9000EUR. Zeugen, die Hinweise zum Verkehrsunfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Beethovenstraße 36, 67061 Ludwigshafen, 0621/963-2122, piludwigshafen1@polizei.rlp.de, in Verbindung zu setzen.

