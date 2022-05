Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen hat eine Autofahrerin am Donnerstag in Bocholt bei einem Auffahrunfall erlitten. Die 57-Jährige hatte gegen 18.05 Uhr auf der Herzogstraße an der Kreuzung mit der Dinxperloer Straße vor einer Rotlicht zeigenden Ampel gestanden. Als die Ampel auf Grün schaltete, fuhr ein hinter ihr mit seinem Wagen stehende 32-jähriger Bocholter los. Die Isselburgerin hatte nach eigenen Angaben noch abgewartet, weil sich von links noch ein Radfahrer der Kreuzung näherte. Die leichtverletzte Frau wollte sich eigenständig in ärztliche Behandlung begeben. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. (to)

