Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek-Nienborg - Autofahrer weicht aus

Entgegenkommende fährt weiter

Heek-Nienborg (ots)

Er habe einem entgegenkommenden Wagen ausweichen müssen und sei dabei von der Straße abgekommen, gab am Donnerstag ein 56 Jahre alter Autofahrer an. Der Schöppinger schilderte, dass er gegen 16.30 Uhr in Heek-Nienborg auf der Landesstraße 573 in Richtung Ochtrup unterwegs gewesen sei, als ihm eine circa 18 bis 30 Jahre alte Frau mit blonden Haaren in einem weißen Kleinwagen entgegengekommen sei. Die Frau sei mittig der Straße gefahren, sodass es ohne sein Ausweichen zu einem Frontalzusammenstoß gekommen wäre, gab der 56-Jährige an. Die Fahrerin des Kleinwagens habe ein Handy in der Hand gehalten, ergänzte der Geschädigte. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (db)

