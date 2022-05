POL-BOR: Stadtlohn - Polizeiwagen Vorfahrt genommen und geflüchtet

Heek-Nienborg (ots) - Er habe einem entgegenkommenden Wagen ausweichen müssen und sei dabei von der Straße abgekommen, gab am Donnerstag ein 56 Jahre alter Autofahrer an. Der Schöppinger schilderte, dass er gegen 16.30 Uhr in Heek-Nienborg auf der Landesstraße 573 in Richtung Ochtrup unterwegs gewesen sei, als ihm eine circa 18 bis 30 Jahre alte Frau mit blonden ...

mehr