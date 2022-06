POL-PPRP: Infostand der Polizei

Ludwigshafen (ots) - Aus bislang noch ungeklärter Ursache fuhr am Dienstag (14.06.2022), gegen 17.15 Uhr, ein 19-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad in die Kreuzung Rheinfeldstraße/Leopoldstraße ein und kollidierte mit einem bevorrechtigten Pkw. Der junge Mann stürzte und verletzte sich hierbei. Am Kleinkraftrad entstand Totalschaden. Der Kleinkraftkraftradfahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus ...

mehr