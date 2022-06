Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Backstein auf Straßenbahn geworfen

Ludwigshafen (ots)

Ein bislang unbekannter Jugendliche warf am Dienstag (14.06.2022), gegen 17.40 Uhr, einen Backstein auf eine heranfahrende Straßenbahn im Bereich des Hans-Warsch-Platzes. Hierbei splitterte die Verglasung der Fahrerkabine und verletzte den 42-jährigen Straßenbahnführer leicht. Anschließend flüchtete der Jugendliche im Beisein zwei weiterer Jugendlichen. An der Straßenbahn entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Die Flüchtigen waren männlich und circa 16 Jahre alt. Alle trugen weiße T-Shirts. Der Haupttäter trug zusätzlich eine rote kurze Hose. Die Polizei ermittelt nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und sucht weitere Zeugen. Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

