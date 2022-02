POL-RTK: Zeugensuche nach Körperverletzung +++ Ohne Führerschein und berauscht unterwegs +++ Zeuginnen und Zeugen zu Unfallfluchten gesucht

PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Zeugensuche nach Körperverletzung, Taunusstein-Wehen, Weiherstraße, Samstag, 26.02.2022, 03:35 Uhr

(fh)In der Nacht zum Samstag wurde ein 21-Jähriger in Taunusstein-Wehen verletzt aufgefunden, derzeit ermittelt die Polizei wegen Körperverletzung gegen Unbekannt. Gegen 04:00 Uhr fanden Fußgängerinnen den verletzten Taunussteiner in der Weiherstraße und verständigten die zuständige Rettungsleitstelle. Der 21-Jährige konnte den Sanitätern und der ebenfalls verständigten Polizeistreife nur vage Angaben zum Sachverhalt machen. Hiernach sei er von einem unbekannten, dunkelhäutigen Mann geschlagen worden. Eventuell habe der Täter einen nicht näher definierten Gegenstand benutzt. Weitere Angaben waren zu diesem Zeitpunkt nicht möglich. Der Taunussteiner wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Personen die in der Nacht zum Samstag zwischen 03:30 Uhr und 04:00 Uhr verdächtige Beobachtungen im Bereich der Weiherstraße in Taunusstein gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 bei der Polizeistation Bad Schwalbach zu melden.

2. Ohne Führerschein und berauscht unterwegs, Niedernhausen, Schöne Aussicht, Samstag, 26.02.2022, 02:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Samstag gelang es einer Streife der Polizeistation Idstein einen Fahrzeugführer aus dem Verkehr zu ziehen, der nicht nur ohne Fahrerlaubnis, sondern auch berauscht unterwegs war. Gegen 02:00 Uhr fiel den Beamten im Bereich der Platter Straße ein Mitsubishi auf welcher in Richtung Schöne Aussicht fuhr und dessen Spiegelgläser fehlten. Bei einer anschließenden Kontrolle der Insassen äußerte der 31-jährige Fahrzeugführer, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Weiterhin ergaben sich konkrete Anhaltspunkte für einen vorangegangenen Konsum von Alkohol und Drogen. Dies hatte eine Blutentnahme, eine vorläufige Sicherstellung des Fahrzeugschlüssels und ein Ermittlungsverfahren zur Folge.

3. Zusammenstoß ignoriert und weitergefahren, Bad Schwalbach, Badweg, Freitag, 25.02.2022, 13:00 Uhr bis Samstag, 26.02.2022, 11:00 Uhr

(fh)Zwischen Freitagmittag und Samstagvormittag kam es im Badweg in Bad Schwalbach zu einer Verkehrsunfallflucht. Im genannten Zeitraum wurde ein silberner Mercedes S 500 angefahren und dabei an der hinteren Beifahrerseite beschädigt. Der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin kam ihren Pflichten nicht nach und floh von der Unfallstelle, ohne den Zusammenstoß zu melden. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Zeuginnen und Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 mit der Polizeistation Bad Schwalbach in Verbindung zu setzen.

4. Anstoß vor Bankfiliale, Taunusstein-Bleidenstadt, Aarstraße, Mittwoch, 23.02.2033, 12:30 Uhr bis 16:15 Uhr

(fh)Bereits am Mittwochnachmittag wurde ein schwarzer Chevrolet Camaro in Bleidenstadt bei einer Unfallflucht beschädigt. Der besagte Pkw parkte zwischen 12:30 Uhr und 16:15 Uhr in einer Parkbucht einer dortigen Bankfiliale. Um 16:15 Uhr stellte der Besitzer des Chevrolets eine Beschädigung an seiner Fahrertür fest, welche mutmaßlich auf das Öffnen einer Tür eines parallel parkenden, unbekannten Fahrzeugs zurückzuführen ist. Die unfallverursachende Person floh daraufhin mit ihrem Fahrzeug vom Unfallort. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Zeuginnen und Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 mit der Polizeistation Bad Schwalbach in Verbindung zu setzen.

