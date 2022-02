PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ Randalierer in Idstein unterwegs +++

Bad Schwalbach (ots)

In der Nacht zum Samstag,25.02.2022, trieben Randalierer in der Straße Großer Feldbergweg in Idstein ihr Unwesen. Bislang unbekannte Täter traten an insgesamt acht geparkten Fahrzeugen die Außenspiegel ab. Es entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von ca. 3000 EUR. Anwohner vernahmen zwar gegen 03:15 Uhr verdächtige Geräusche und hörten laute Gespräche, konnten diese aber nicht den Sachbeschädigungen zuordnen. Die Polizeistation in Idstein hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die weitere verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich mit der Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer 06126/93940 in Verbindung zu setzen. (Boos, PHK, vorgelegt: Hilbrecht, Pst. Idstein)

