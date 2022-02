PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Mehrere Einbrüche im Rheingau-Taunus-Kreis +++ Diebe stehlen Kompletträder +++ Radlader beschädigt +++ Aktueller Blitzerreport

1. Einbrüche in Walluf, Walluf, Niederwalluf, Pflänzerweg / Steinritzweg, Donnerstag, 24.02.2022, 14:30 Uhr bis 19:30 Uhr

(fh)Am Donnertagnachmittag nutzten Unbekannte die Abwesenheit von Hausbewohnern in Walluf aus und brachen jeweils in ihre Anwesen ein. Im Zeitraum von 14:30 Uhr bis 19:30 Uhr verschafften sich die Einbrecher im Pflänzerweg Zutritt zu einem Einfamilienhaus, indem sie die rückseitige Terrassentür aufbrachen. Im Anschluss durchwühlten sie diverse Räume und flüchteten letztlich mit ihrer Beute in Form von Bargeld in unbekannte Richtung. Der verursachte Sachschaden wird mit rund 800 Euro beziffert. Nach demselben Prinzip brachen Einbrecher im gleichen Zeitraum in ein Wohnhaus im Steinritzweg ein. Auch dort wurde die Terrassentür aufgebrochen und Bargeld sowie Schmuck gestohlen. Ob es sich um ein und dieselben Täter handelt ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Die zuständigen Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus haben in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bitten um Hinweise unter der Telefonnummer 06124/7078-0.

2. Einfamilienhaus von Einbrechern aufgesucht, Schlangenbad-Georgenborn, Erlenhag, Donnerstag, 24.02.2022, 18:00 Uhr bis 21:00 Uhr

(fh)Am Donnerstagabend hatten es Einbrecher in Schlangenbad-Georgenborn auf Schmuck und Bargeld abgesehen. Ersten Ermittlungen zufolge kletterten die Unbekannten zwischen 18:00 Uhr und 21:00 Uhr über den Zaun eines Grundstückes in der Straße "Erlenhag" und hebelten dann im rückwärtigen Bereich die Terrassentür des Einfamilienhauses auf. Im Haus angekommen wurden mehrere Räume betreten und letztlich Schmuck und Bargeld entwendet. Im Anschluss flüchteten die Täter mutmaßlich über die zuvor genannte Einstiegsstelle.

Die zuständigen Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten um Hinweise unter der Telefonnummer 06124/7078-0.

3. Durchs Fenster eingestiegen und verschreckt worden, Bad Schwalbach, Am Bräunchesberg, Donnerstag, 24.02.2022, 21:30 Uhr

(fh)Am Donnerstagabend versuchten Unbekannte in ein Haus in Bad Schwalbach einzubrechen, hierbei wurden sie jedoch durch die Anwesenheit der Hausbewohnerin verschreckt. Gegen 21:30 Uhr vernahm die Bewohnerin des Einfamilienhauses in der Straße "Am Bräunchesberg" verdächtige Geräusche aus Richtung des Erdgeschosses. Als sie daraufhin das Licht einschaltete, konnte sie hören, wie jemand wegrannte. Beim Eintreffen der verständigten Polizeistreifen konnten die Einbrecher nicht mehr festgestellt werden. Es zeigte sich, dass die Unbekannten zuvor das Wohnzimmerfenster aufgebrochen hatten und so ins Haus gelangt waren. Aufgrund der überhasteten Flucht gelang es den Unbekannten nicht an Beute zu gelangen.

Die zuständigen Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten um Hinweise unter der Telefonnummer 06124/7078-0.

4. An Eingangstür gescheitert, Heidenrod-Huppert, Waldstraße, Dienstag, 22.02.2022, 10:00 Uhr bis Donnerstag, 24.02.2022, 19:00 Uhr

(fh)Im Laufe der vergangenen Tage versuchten Einbrecher in ein Wohnhaus in der Waldstraße in Heidenrod-Huppert einzubrechen. Zwischen Dienstag und Donnerstag begaben sich die Täter zur Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses und versuchten diese gewaltsam zu öffnen. Als sich diese anscheinend nicht öffnen ließ, traten die Einbrecher die Flucht an. Der Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Die zuständigen Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten um Hinweise unter der Telefonnummer 06124/7078-0

5. Pkw aufgebrochen und Reifen gestohlen, Idstein, Am Wörtzgarten, Donnerstag, 24.02.2022, 18:00 Uhr bis Freitag 25.02.2022, 08:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Freitag brachen Unbekannte in Idstein einen geparkten Audi auf und entwendeten die darin befindlichen Kompletträder. Zwischen Donnerstagabend, 18:00 Uhr und heute Morgen, 08:00 Uhr begaben sich die Täter auf das Gelände eines Autohandels in der Straße "Am Wörtzgarten" und schlugen dort die Heckscheibe eines abgestellten schwarzen Audi Q8 ein. Im Anschluss entwendeten sie die darin gelagerten Reifen samt Felgen im Wert von mehreren Tausend Euro und traten die Flucht an.

6. Radlader auf Baustelle beschädigt, Rüdesheim am Rhein, Assmannshausen, Radweg B42, Mittwoch, 23.02.2022, 17:00 Uhr bis Donnerstag, 24.02.2022, 07:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Donnerstag, haben Unbekannte in Rüdesheim-Assmannshausen eine Baumaschine auf einer Baustelle beschädigt. Der oder die Täter begaben sich zu einem Radweg parallel der Bundesstraße 42 und warfen oder schlugen dort die Seitenscheibe eines abgestellten gelben Radladers ein. Im Anschluss an die Sachbeschädigung flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeistation Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstellen der Polizeidirektion Rheingau-Taunus für die kommende Woche:

Dienstag, 01.03.2022: Bundesstraße 42, Gemarkung Eltville, Freitag, 04.02.2022: Bundesstraße 54, Gemarkung Bad Schwalbach

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

