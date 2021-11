Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Verkehrsunfall mit 2 beteiligten PKW Ratingen, BAB A3 16:30 Uhr Fahrtrichtung Oberhausen 01.11.2021

Bild-Infos

Download

Ratingen (ots)

Am Nachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall auf der BAB A3 in Fahrtrichtung Oberhausen. Gemeldet war die Einsatzstelle hinter dem Rasthof Hösel. Es stellte sich aber heraus das sich die Einsatzstelle schon kurz hinter dem Kreutz Ratingen Ost befand. Somit konnten die nicht alle alarmierten Kräfte die Einsatzstelle erreichen. Ebenfalls waren eingeklemmte Personen im PKW gemeldet. Erste Erkundungen ergaben, das an dem Unfall 2 PKW beteiligt waren, einer auf dem Dach liegend, keine Person eingeklemmt war und es sich um 3 verletzte Personen handelte, die durch den Rettungsdienst versorgt wurden. Die Einsatzkräfte die über den Rasthof Hösel angefahren waren, kontrollierten den weiteren Verlauf der BAB A3 um sicher zu gehen, das es sich nicht um 2 Einsatzstellen handelte. Die verletzten Personen wurde in 2 Kliniken gebracht. Die Einsatzstelle wurde von der Feuerwehr wegen der einbrechenden Dunkelheit bis zum Abschleppen eines PKW ausgeleuchtet. Im Einsatz waren neben der Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus, sowie die Standorte Hösel, Eggerscheidt und Ratingen Mitte.

Original-Content von: Feuerwehr Ratingen, übermittelt durch news aktuell