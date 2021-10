Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Sturmtief - Folgemeldung zur Meldung von 10:33 Uhr

Ratingen (ots)

Stadtgebiet Ratingen, 21.10.2021 13:00 Uhr

Seit 07:00 Uhr wurden 19 sturmbedingte Einsätze abgearbeitet, dabei handelte es sich meist um umgestürzte Bäume. Im Einsatz waren insgesamt etwa 50 Einsatzkräfte von Berufsfeuerwehr sowie der Standorte Mitte, Lintorf, Tiefenbroich, Homberg, Hösel, Schwarzbach und Breitscheid. Neben den sturmbedingten Einsätzen galt es auch den Grundschutz für das Stadtgebiet sicherzustellen.

Die Einsatzzentrale der Feuerwehr Ratingen wurde mit einem Lagedienst und weiterem Personal verstärkt. Im Stabsraum nahm der Führungsstab seine Arbeit auf. Seit 12:00 Uhr liegen nur noch vereinzelt Einsätze an, so dass wir wieder in den Regelbetrieb zurückgekehrt sind.

Original-Content von: Feuerwehr Ratingen, übermittelt durch news aktuell