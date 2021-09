Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zahlreiche Geschwindigkeitsverstöße am Wochenende

Olpe (ots)

Polizeibeamt:innen der Olper Wache gingen am Wochenende im Stadtgebiet Olpe an mehreren Stellen Beschwerden von Anwohnern nach und führten dort Geschwindigkeitskontrollen durch. So wurde Sonntagmorgen gegen 00.20 Uhr auf der Straße "In der Trift" ein 18-jähriger Drolshagener kontrolliert, der zuvor mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und vielfachem Benutzen der Lichthupe zu einem vorausfahrenden Pkw aufschloss. Er hatte die zulässige Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h innerhalb geschlossener Ortschaften um 35 km/h überschritten.

Im Baustellenbereich der Bruchstraße stellte das Polizeiteam am Wochenende ebenfalls zahlreiche Verkehrsverstöße fest. Mit einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 47 km/h wurde dort am späten Sonntagabend eine 21-jährige aus Olpe gemessen.

Für beide Geschwindigkeitsverstöße sind ein Fahrverbot von einem Monat sowie zwei Punkte im Verkehrszentralregister Flensburg vorgesehen.

