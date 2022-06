POL-PPRP: Exhibitionist - Polizei sucht Zeugen

Ludwigshafen (ots) - Unbekannte versuchten in der Nacht von Montag (12.06.2022) auf Dienstag (13.06.2022) in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Breitscheidstraße einzubrechen. Das Vorhaben misslang, sodass nur Sachschaden an der Wohnungseingangstür entstand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de ...

