Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Lambsheim - Sauna gerät in Brand

Ludwigshafen (ots)

In Lambsheim kam es am Donnerstag, den 16.06.2022, gegen 06:30 Uhr, aus noch ungeklärter Ursache zu einem Brand in einer Kellersauna im Geibring. Das Wohnhaus ist derzeit nicht bewohnbar, durch das Feuer entstand ein Sachschaden von rund 80.000EUR und ein 15-Jähriger wurde aufgrund einer Rauchgasvergiftung in eine Klinik eingeliefert. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

