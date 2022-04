Polizei Bonn

POL-BN: Alkohol- und Drogenkontrollen - Polizei ordnet vier Blutproben an

Bonn/Königswinter (ots)

Da die Teilnahme am Straßenverkehr unter dem Einfluss von Alkohol bzw. Drogen eine der Hauptunfallursachen für Verkehrsunfälle mit schwerwiegenden Folgen ist, führte der Verkehrsdienst der Bonner Polizei gemeinsam mit der Einsatzhundertschaft am Donnerstag (21.04.2022) erneut Kontrollen durch. Insgesamt wurden 52 Fahrzeugführer und Fahrzeugführerinnen überprüft. An den Kontrollstellen in Königswinter-Ittenbach und im Bonner Zentrum führten die Beamtinnen und Beamten insgesamt 22 Drogenschnelltests und zwei Atemalkoholvortests durch.

In Ittenbach waren drei der Drogenschnelltests positiv - bei einem 30-jährigen LKW-Fahrer auf THC und bei einem 26-jährigen Autofahrer auf Amphetamine. Ein Arzt entnahm ihnen jeweils eine Blutprobe zur Beweissicherung. Sie erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Ein 20-Jähriger Autofahrer, bei dem ebenfalls ein Drogenschnelltest positiv anschlug (THC), führte zudem Drogen mit sich. Auch hier wurde eine Blutprobe angeordnet sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren und ein Ermittlungsverfahren wegen Drogenbesitzes eingeleitet. Ein 32-jähriger Mann fiel in der Kontrollstelle auf, weil er sein Fahrzeug führte ohne eine gültige Fahrerlaubnis zu besitzen. Zu allem Überfluss saßen in dem Fahrzeug des Mannes drei Kinder ohne jegliche Sicherung. Vier Fahrzeugführer fielen auf, weil sie während der Fahrt ihr Mobiltelefon nutzten. In sechs Fällen waren Verwarngelder wegen eines Gurtverstoßes fällig. In zwei Fällen führte illegales Tuning zum Erlöschen der Betriebserlaubnis der jeweiligen Fahrzeuge.

Eine 38-jährige E-Scooter-Fahrerin fiel in der Kontrollstelle im Bonner Zentrum auf. Ein Drogenschnelltest war positiv auf THC und Amphetamine. Die Entnahme einer Blutprobe sowie die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens waren die Folgen. Zwei Fahrzeugführer waren auch an dieser Kontrollstelle während der Fahrt mit ihrem Handy beschäftigt.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell