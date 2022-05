Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Zeugen-Aufruf nach Verkehrsunfallflucht

Ötzingen (ots)

Am heutigen Mittwoch, den 18.05.2022, ereignete sich gegen 17:45 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in der Friedensstraße in Ötzingen. Hierbei parkte ein 40-jähriger Pkw-Fahrer seinen Mercedes, C-Klasse, am linken Fahrbahnrand vor einer Fahrbahnverschwenkung. Während der Abwesenheit des Pkw-Nutzers fuhr ein sogenannter Kastenwagen/Transporter an dem geparkten Mercedes vorbei und streifte diesen seitlich im Bereich der hinteren Radkastens und der Heckstoßstange. Nach Unfallverursachung setzte der unbekannte Fahrer seine Fahrt fort ohne an der Unfallörtlichkeit anzuhalten. Bei dem Transporter handelt es sich vermutlich um ein Fahrzeug, welches zur Schrottsammlung benutzt wird und vermutlich bereits öfters die Ortslage Ötzingen durchfahren haben dürfte. Zeugen, die hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Montabaur in Verbindung zu setzen: 02602-9226-0 od. pimontabaur.wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell