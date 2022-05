Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht ***Zeugen-Aufruf***

Wirges (ots)

Am Dienstag, den 17.05.2022, zwischen 15:35 - 15:50 Uhr, kam es auf dem Parkplatzgelände der "Neuen Mitte Wirges", in Höhe der dortigen Eisdiele, zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein geparkter blauer Ford Fiesta an der linken Fahrzeugseite, im Bereich des hinteren linken Radkastens sowie der hinteren linken Beifahrertür, vermutlich im Rahmen eines Ein- oder Ausparkvorganges durch den Verkehrsunfallverursacher, beschädigt. Anschließend verließ der Verursacher unerlaubt die Verkehrsunfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinsp. Montabaur zu melden. Tel.: 02602-9226-0 od. E-Mail: pimontabaur.wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell