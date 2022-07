Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Unbekannte steigen über Freibadzaun

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter überstiegen in der Nacht zum Samstag zwischen 01:00 Uhr und 02:00 Uhr den Zaun eines Freibades in der Straße "Längenholz" in Herrenberg. Auf dem Gelände demolierten die Unbekannten einen Rasenmähroboter. Auch der Zaun wurde leicht beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt rund 2.000 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0, in Verbindung zu setzen.

