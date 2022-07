Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Portemonnaie aus Handtasche gestohlen

Radevormwald (ots)

Beim Einkaufen ist einer 67-Jährigen am Freitagmittag (1. Juli) in einem Geschäft an der Schlossmacherstraße das Portemonnaie gestohlen worden. Die Frau aus Radevormwald hatte kurz vor dem Diebstahl an einem Geldautomaten Geld abgehoben und sich dann in das nahegelegene Geschäft begeben. Während des Einkaufens wurde sie gegen 12.45 Uhr von einer relativ kleinen, dunkelhaarigen Frau angerempelt. Dies war aber offensichtlich ein Ablenkungsmanöver, denn an der Kasse bemerkte die Geschädigte wenig später, dass die Geldbörse aus ihrer Handtasche fehlte. Hinweise zu der Tatverdächtigen nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell