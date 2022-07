Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Vandalismus an Sportstätte

Waldbröl (ots)

Am Sportplatz in Waldbröl-Niederhausen haben Unbekannte zwischen 16 Uhr am Freitag (1. Juli) und 08.00 Uhr am Samstag einen beträchtlichen Schaden verursacht. Vandalen brachen dabei mehrere Türen am dortigen Vereinsgebäude auf und verunstalteten die Innen- und Außenwände mit zahlreichen Graffitis. Während ihres Treibens bedienten sie sich zudem am Biervorrat und nahmen eine Kiste Kölsch mit. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990.

