Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 18-Jährige von Auto erfasst und schwer verletzt

Engelskirchen (ots)

Schwere Verletzungen hat sich am Freitagabend (1. Juli) eine 18-Jährige aus Engelskirchen zugezogen, als sie beim Überqueren der Hauptstraße in Engelskirchen-Ründeroth von einem Auto erfasst wurde. Die 18-Jährige hatte gegen 22.45 Uhr die Hauptstraße in Höhe der Einmündung mit der Bahnhofstraße überqueren wollen. Obwohl die dortige Fußgängerampel für sie Rotlicht anzeigte, lief die junge Frau plötzlich auf die Fahrbahn, ohne auf ein in Richtung Wiehlmünden fahrendes Auto zu achten. Der von einer 26-Jährigen aus Engelskirchen gesteuerte Wagen erfasste die Fußgängerin, die sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zuzog. Nach einer notärztlichen Behandlung am Unfallort brachte sie ein Rettungswagen in das Krankenhaus Engelskirchen.

