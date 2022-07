Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zwei Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß

Bild-Infos

Download

Lindlar (ots)

Nach einem Frontalzusammenstoß auf der Landstraße 304 in Lindlar-Hausgrund sind am Donnerstagmorgen eine 20-Jährige aus Nümbrecht und ein 64-Jähriger aus Kürten mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Die 20-Jährige war gegen 07.45 Uhr mit ihrem Auto in Richtung Kürten-Eichhof gefahren, als ihr auf der schmalen Fahrbahn ein Traktor entgegenkam. Beim Ausweichen nach rechts geriet sie auf den unbefestigten Randstreifen. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihr Auto, welches anschließend in den Gegenverkehr geriet und mit dem Skoda des 64-Jährigen zusammenstieß. Beide Beteiligte erlitten bei der Kollision schwere Verletzungen und mussten in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden. Die L 304 war im Rahmen der Unfallaufnahme für etwa zwei Stunden gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell