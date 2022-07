Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Planwagenfahrt endete schmerzhaft

Nümbrecht (ots)

Am Samstag, 02.07.2022, gegen 18:00 Uhr, befuhr ein, von einer landwirtschaftlichen Zugmaschine gezogener, Veranstaltungsplanwagen, die Grötzenberger Straße in Nümbrecht, aus Richtung Waldbröl kommend, in Richtung Nümbrecht. Der Traktor wurde von einem 24-jährigen Waldbröler gesteuert. Auf dem Planwagen hielten sich ca. 16-18 feiernde Mitfahrer auf. Kurz vor dem Ortseingang Grötzenberg verlor eine 50-jährige Mitfahrerin aus Wiehl auf dem Planwagen das Gleichgewicht und stürzte seitlich von dem Anhänger. Durch den Sturz erlitt sie leichte Verletzungen und wurde mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus transportiert. Die Grötzenberger Straße war für den Zeitraum der Unfallaufnahme voll gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell