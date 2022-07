Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Geschädigtes Fahrzeug nach Spiegelunfall gesucht

Lindlar (ots)

Beim Überholen auf der Kölner Straße hat eine Autofahrerin am Donnerstagvormittag ein anderes Auto berührt; sie hielt ihren Wagen kurz darauf an, das vermutlich beschädigte Auto fuhr weiter. Gegen 11.25 Uhr hatte die Frau die Kölner Straße in Richtung Schwimmbad befahren, als sich vor ihr wegen der Leerung der Mülltonnen ein kleiner Stau hinter dem Müllwagen bildete. Die Autofahrerin überholte mit ihrem VW Passat die im Stau wartenden Fahrzeuge, wobei sie mit ihrem rechten Außenspiegel gegen eines der Fahrzeuge stieß. Während die Passat-Fahrerin anschließend anhielt, um eine Schadensregulierung zu ermöglichen, setzte das vermutlich beschädigte Fahrzeug die Fahrt fort. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990.

