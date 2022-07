Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Nächtlicher Einbruch in Wohn- und Bürogebäude

Nümbrecht (ots)

Durch Klopfgeräusche wurde gegen 03.30 Uhr am Sonntag (3. Juli) ein Bewohner eines Wohn- und Bürogebäudes in der Homburger Straße geweckt; es stellte sich heraus, dass Einbrecher in das Gebäude eingedrungen waren und die Büroräume durchsucht hatten. Einbrecher hatten das Bürogebäude aufgebrochen und dort mehrere Räume durchsucht. Beim Versuch, die Tür zur Wohnung des Anwohners aufzuhebeln, wurde dieser wach und machte auf sich aufmerksam. Als die alarmierte Polizei eintraf, waren die Kriminellen bereits geflüchtet. Ob sie Beute gemacht haben, war bei der Anzeigenaufnahme noch nicht bekannt. Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

