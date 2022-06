POL-GF: Verkehrsunfall mit Verletzten als Folge

LK Gifhorn (ots) - Zu mehreren Fahrten unter Alkoholeinfluss kam es am Wochenende, zwei davon endeten in einem Unfall. In Wesendorf fuhr Freitagnacht ein Auto mit erhöhter Geschwindigkeit an zwei Beamten der Polizei Meinersen vorbei. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers fest, eine Kontrolle ergab einen Wert von 1,84 Promille. Gegen den 53-Jährigen wurde ein ...

