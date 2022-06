POL-GF: Fahrten unter Alkoholeinfluss

Gifhorn (ots) - Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Mittwoch dem 08.06.2022 in Gifhorn. Ein 40-Jähriger parkte seinen schwarzen VW Golf mit Braunschweiger Kennzeichen gegen 17:00 Uhr ordnungsgemäß vor der Sparkasse am Schillerplatz. Als er gegen 19:00 Uhr zu dem Fahrzeug zurückkehrte, war dies an der linken Seite beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen ist das verursachende Fahrzeug in blauer Farbe lackiert. Der ...

mehr