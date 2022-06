POL-GF: Unbekannte entsorgen unerlaubt Müll

Walle (ots) - In das Gebäude einer Firma an der Straße "Waller See" in Walle/Schwülper brachen Unbekannte Ende der letzten Woche ein. Um in das Objekt zu gelangen wurde ein Fenster aufgehebelt. Im Inneren brachen die Täter eine verschlossene Bürotür auf und entwendeten Bargeld sowie ein elektronisches Gerät. Der Wert des Diebesguts liegt im mittleren vierstelligen Bereich, der Tatzeitraum zwischen Donnerstag, 17:30 Uhr und Freitag, 06:45 Uhr. Zeugen und Hinweisgeber, ...

