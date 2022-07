Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unfall in der Auwiesenstraße

Ludwigsburg (ots)

Am Montag ereignete sich gegen 17:55 Uhr in der Auwiesenstraße in Bietigheim-Bissingen ein Verkehrsunfall, zu dem das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, noch Zeugen zum Unfallhergang sucht. Eine 69-jährige Opel-Lenkerin befuhr bei stockendem Verkehr die Auwiesenstraße in Richtung Metterzimmern. Eine 42-jährige VW-Lenkerin fuhr zu diesem Zeitpunkt hinter dem Opel. Vermutlich aufgrund Unachtsamkeit fuhr die 42-Jährigen mit ihrem VW auf den Opel der 69-Jährigen auf. Hierbei wurde die 69-Jährige leicht verletzt und anschließend durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der VW der 42-Jährigen war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 7.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell