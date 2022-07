Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8 - Stuttgart: Reifen rollt gegen PKW

Ludwigsburg (ots)

Ein 52 Jahre alter Mercedes-Lenker fuhr am Freitag gegen 07:30 Uhr auf der Bundesautobahn 8 in Richtung München, als ihm kurz nach dem Autobahnkreuz Stuttgart ein PKW-Reifen entgegenrollte und sein Fahrzeug beschädigte. Der Reifen stammte mutmaßlich von einem Pannenfahrzeug, welches auf dem rechten Fahrstreifen stand. Hierbei soll es sich um einen braunen VW Golf gehandelt haben. Durch die Kollision des Reifens mit dem Mercedes des 52-Jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Zeugen, die weitere Angaben zum Unfallhergang und dem Pannenfahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Tel. 0711 6869-0, in Verbindung zu setzen.

