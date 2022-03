Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Nußloch

Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall auf B3; zwei Verletzte; Vollsperrung; Pressemitteilung Nr. 2

Nußloch / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am 04.03.2022 gegen 16:00 Uhr kam es auf der B3 in Höhe Nußloch zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW, bei dem zwei Person verletzt wurden. Ein 66-jähriger PKW-Fahrer befuhr mit seinem Ford die B3 in Fahrtrichtung Wiesloch, als er aufgrund eines Wildunfalles, welcher sich kurz zuvor auf Höhe Nußloch ereignet hatte, abbremsen musste. Aus noch ungeklärter Ursache fuhr die hinter ihm fahrende 28-jährige Fahrerin eines BMW auf den Ford auf, wodurch dieser in den angrenzenden Grünstreifen geschleudert wurde. Durch den Aufprall wurden beide Fahrzeugführer verletzt und in umliegende Kliniken eingeliefert. Die Unfallfahrzeuge wurden abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die B3 bis ca. 17:50 Uhr vollgesperrt werden.

